القمح استوى في الغيطان.. خلي بالك من أهم معاملات الحصاد

بدأ موسم الخير في الغيطان المصرية لحصاد المحصول الإستراتيجي الأول في مصر؛ القمح الذهب الأصفر وقبل بدء عملية الحصاد يجب الانتباه لبعض المعاملات الزراعية وأثناء الحصاد أيضًا للحد من الفاقد في المحصول والتي سنلقي الضوء على أهمها في السطور التالية:

معاملات زراعية قبل حصاد القمح:

أولًا: يتم تحديد موعد الحصاد عندما يصل لون سنابل القمح إلى اللون الذهبي، وتصبح الحبوب صلبة عند الضغط عليها.

ثانيًا: تجهيز المعدات فيتم التأكد من أن جميع المعدات اللازمة للحصاد، مثل الحصادة والآلات الزراعية الأخرى، في حالة جيدة.

ثالثًا: تنظيم العمال وتوزيع المهام عليهم لضمان حصاد القمح بكفاءة.

معاملات زراعية أثناء حصاد القمح:

أولًَا: يجب حصاد القمح باستخدام الحصادة، والتي تقوم بفصل الحبوب عن السيقان.

ثانيًا: يتم جمع الحبوب من الحصادة ونقلها إلى مكان مناسب للتخزين.

ثالثًا: يجب تنظيف الحبوب لإزالة أي شوائب أو بقايا نباتية.

معاملات زراعية بعد حصاد القمح:

تخزين الحبوب: يتم تخزين الحبوب في مكان جاف وبارد لمنع التلف. دريس القش: يمكن استخدام القش المتبقي بعد حصاد الحبوب كعلف للماشية أو كمواد للتغطية. تحضير الأرض للموسم التالي: يتم تحضير الأرض للموسم التالي من خلال حرثها وتسميدها.

معاملات زراعية عامة عن حصاد القمح:

هناك بعض المعاملات الزراعية الآخرى التي يمكن اتباعها لتحسين حصاد القمح بجانب المعاملات الأساسية التي ذكرناها في بداية التقرير مثل: