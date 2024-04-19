وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بمستشفى جرجا العام و طما المركزي

تابع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الجمعة جولاته الميدانية التي بدأها مع الساعات الأولي من الصباح علي عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل علي مدار 24 ساعة . و التأكد من تقديم جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بتلك المستشفيات و إنضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية والتزامهم بأماكن عملهم .

و استكمل وكيل صحة سوهاج جولاته بمرافقة الدكتور محمود جمال عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة

بتفقد مستشفي جرجا العام جنوب المحافظة و إطمئن علي انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و مدي تواجد والتزام الأطباء و التمريض . موجهاً برفع مستوي النظافة و التأكيد علي تطبيق سياسات مكافحة العدوي. كما أجري أيضاً زيارة تفقدية لمستشفى طما المركزي شمال المحافظة لمتابعة سير العمل بالمستشفي حيث تفقد أقسام الإستقبال والطؤاري و العناية المركزة والحضانات و النسا والتوليد و الأطفال و القسم الداخلي .

موجها بزيادة عدد الأطباء بالإستقبال أوقات الزروة و في الأجازات . كما وجه بتحويل طبيب العناية المركزة النوبتجي و طبيبة النسا و التوليد و الحضانات للتحقيق لعدم الإنضباط

وتاتي تلك الجولات الميدانية المكثفة للمنشأت الصحية بالمحافظة بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمتابعة اليومية والمستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة و ما يقدمه من خدمات