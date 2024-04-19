انفراجة بالأسعار لـ 35%.. والغرفة التجارية: تحسن ملموس في القوة الشرائية للمواطنين

رحب الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عن مبادرة خفض أسعار جميع السلع في مصر، والتي أعلن عنها الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين وتحسين القوة الشرائية.

وذكر رئيس الاتحاد، أن المبادرة تتضمن خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و35%، كما أن المبادرة تشمل جميع السلع الاستهلاكية والغذائية والخدمات، وستشمل جميع المحافظات المصرية.

كما طلب رئيس الاتحاد التجار إلى التعاون مع المبادرة من خلال خفض أسعار السلع في محلاتهم، والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى المتابعة لتنفيذ المبادرة عن كثب، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

ولاقت المبادرة إشادة كبيرة من المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن أملهم في أن تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم.