تعرف على أسباب استبعاد عمر جابر من قائمة الزمالك

استعدادا للقاء دريمز الغاني

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عمر جابر الظهير الأيمن للابيض في العضلة الضامة، مما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق لخوض مباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض للإصابة في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتحامل على نفسه واستكمل اللقاء.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن عمر جابر سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.