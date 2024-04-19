الجمعة 19 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استعدادا للقاء دريمز الغاني

تعرف على أسباب استبعاد عمر جابر من قائمة الزمالك

عمر جابر
عمر جابر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عمر جابر الظهير الأيمن للابيض في العضلة الضامة، مما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق لخوض مباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض للإصابة في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتحامل على نفسه واستكمل اللقاء.
وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن عمر جابر سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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