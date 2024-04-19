كاسيميرو مطلب الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي

أكدت العديد من التقارير الصحفية بأن هناك اهتمام كبير من جانب أندية سعودية بضم كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وأشارت التقارير بأن كاسيميرو من ضمن اللاعبين الذين ينوي مانشستر يونايتد بيعهم في الصيف بعد تراجع مستواه ورغبة الإدارة الجديدة في تجديد دماء الفريق.

وتشير التقارير بأنه لم تصل أية عروض رسمية لمانشستر يونايتد بعد والأمر لا يتعدى الاهتمام فقط ولم يحدد النادي الإنجليزي سعر بيع اللاعب بعد.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد ينوي التفريط في خدمات لاعبه البرازيلي كارلوس كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي منفتحًا على رحيل كاسيميرو عن صفوف الفريق، ولك وسط اهتمامات كبيرة من نادي النصر السعودي.

وجاء اهتمام النصر بالتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد السابق، بعد طلب من الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي زامله في النادي الملكي وأيضًا مع الشياطين الحمر.