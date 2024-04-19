حفل آمال ماهر يشهد توافد عدد كبير من الجمهور

حرص عدد كبير من الجمهور على حضور حفل آمال ماهر والذي ينطلق بعد قليل في أحد مولات منطقة القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تطل الفنانة آمال ماهر على جمهورها بإطلالة أنيقة ومميزة، وتقدم عددًا كبيرًا من أغانيها القديمة والحديثة التي يفضلها الجمهور.

وكانت الفنانة آمال ماهر، حلت أخيرًا ضيفة في أحد البرامج الشهيرة والذي كشفت خلاله علاقتها بالمستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وأشادت آمال ماهر، خلال استضافتها في البرنامج، بالتطور الفني الذي يحدث في السعودية، قائلة:" فخورة بما يحدث فى المملكة من تطور وإبهار على مختلف الأصعدة الفنية ".

كما تحدثت "آمال" عن علاقتها بتركي آل شيخ، قائلة:" جمعتني علاقة فنية بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبيننا احترام متبادل ونجاحات عديدة على المستوى الفني وأغاني مميزة كثيرة من كلماته ".

آمال ماهر تعلن مشاركتها في موسم الرياض قريبًا

حسمت آمال ماهر، جدل مشاركتها في موسم الرياض، قائلة:" أشارك قريبًا في موسم الرياض من خلال حفل غنائي ضخم، وأقدم خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني التي يفضلها جمهوري ".

وكشفت آمال ماهر، عن مشاريعها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على عدة أعمال غنائية مقرر أن تظهر للنور عقب الانتهاء من الماراثون الرمضاني لهذا العام 2024.

عادت الفنانة آمال ماهر، إلى جمهورها ومحبيها من خلال ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أنا كويسة”، ما جعلها تتصدر محركات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

آمال مال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات:

يعد ميني ألبوم “أنا كويسة” بمثابة عودة قوية للفنانة آمال ماهر على الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 3 سنوات، ما جعل جمهورها ومحبيها في حالة صدمة بسبب عودتها بشكل مفاجئ، إذ يضم ألبومها الجديد 5 أغانٍ، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آمال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”:

لم تكتف آمال ماهر بطرح ميني ألبوم جديد، إذ طرحت منذ قليل فيديو كليب أغنية أنا كويسة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

آمال ماهر تفاجيء جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”

تقول كلمات أغنية أنا كويسة لـ آمال ماهر:

"متخافوش يا ناس عليا، كله حلو وميه ميه، أيوة هي طبعا مش بسيطة، بس عادي مش قضية، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، إن وسط الضحكة نازلة دمعة مني، أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة، ولو أهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة، خرجوني فسحوني الغوا عقلي واشغلوني، وإن فتحت السيرة تاني سكتوني، وقعة جامدة فيا هدت، علقة سخنة بس عدت، سقفولي أنا واللي زيي، اللي وقفت واللي سدت، هما يوم واتنين وفسحة، بعد منها هنام وهصحى، هصحى واحدة تانية مش عبيطة، واحدة فاهمة الدنيا ناصحة، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، متخافوش عقلي لسه مرحش مني".