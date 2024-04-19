جابر القرموطي ينعي صلاح السعدني: من القوى الناعمة في مصر والعالم العربي

نعى الإعلامي جابر القرموطي، الفنان الراحل صلاح السعدني، قائلا: "ننعى بكل احترام وامتنان وفاة الفنان صلاح السعدني الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا"، مضيفًا أن الفنان الراحل يعتبر من "القوى الناعمة" في مصر والعالم العربي.

وأضاف في حلقة اليوم من برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن صلاح السعدني يعتبر قوة ناعمة في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أنه من النجوم الذين تعرفنا عليهم بعد مشاركته في مسلسل بابا عبده عام 1979.

وأشار إلى أن النجم صلاح السعدني كانت له حكايته الخاصة التي يجب أن تروى، وأن مشاركته في مسلسل ليلة في الحلمية بأجزائه الخمسة كانت كافية لأن يطلق عليه لقب "عمدة الدراما المصرية".

وقال إن الفنان صلاح السعدني كان لديه الكثير ليقوله عنه، مشيراً إلى أن عائلة السعدني قدمت الكثير في مجالي الفن والصحافة، مؤكداً أن الحزن يسود عالم الفن.

نجوم الفن والرياضة يودعون صلاح السعدني

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على المشاركة في جنازة الفنان القدير الراحل صلاح السعدني، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة بعد فترة صراع مع مرض الزهايمر .

وحضر جنازة صلاح السعدني، الفنان أحمد السقا، محمد إمام، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد وكريم محمود عبدالعزيز، مجدي كامل، هنا الزاهد، أحمد حلمي ومنى زكي، علي ربيع، محمد عبدالرحمن توتا، أوس أوس، هاني مهنا وابنته هنادي وزوجها أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، أحمد رزق، والكابتن محمود الخطيب .

جنازة صلاح السعدني

وحرصت النقابات الفنية في مصر على نعي الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا تاركًا ارثًا فنيا عظيما.

السينمائيين تنعي صلاح السعدني

نعت نقابة المهن السينمائية، الفنان القدير صلاح السعدني، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان الكبير صلاح السعدني، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

جنازة صلاح السعدني

الموسيقيين تنعي صلاح السعدني

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وتتقدم المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقالت النقابة في بيانها؛" فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة قدم عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة كبيرة مع الجمهور بالشخصيات الذي قدمها في مشواره ".

جنازة صلاح السعدني

المهن التمثيلية تنعي الفنان صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.



وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وفاة صلاح السعدني

فارق صلاح السعدني عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر بالاضافة إلى مرض الشيخوخة المرافقة.



جنازة صلاح السعدني

الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني بمحافظة المنوفية وتحديدا في 23 أكتوبر من عام 1943 وهو خريج كلية الزراعة بعد حصوله على البكالوريوس.



يعتبر صلاح السعدني من عائلة فنية كبيرة فهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني ودخل المجال الفني بصحبة زميل الدراسة الزعيم عادل إمام ومثلا سويا على مسرح كلية الزراعة.



شارك "السعدني" في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، أرابيسك، رجل من زمن العولمة، الباطنية.

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم"، "وقال البحر"، "يوميات جاب الله"، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق".

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي"، "سنوات الشقاء والحب"، "أهل الدنيا "، "شعاع من الأمل"، "الناس في كفر عسكر"،"للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني"،"نقطة نظام"، "الباطنية"، "بيت الباشا"، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".