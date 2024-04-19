مانشستر يونايتد يرصد عرضًا مغريًا لضم إيفان توني

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد دخل قي سباق التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن إيفان توني مستعد لمغادرة برينتفورد في الصيف، ومانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم جديد للمساعدة في تقديم الدعم لراسموس هويلوند".

وتابعت: "برز مانشستر يونايتد كحصان أسود محتمل في السباق للتعاقد مع إيفان توني".

ومن المقرر أن يدخل الدولي الإنجليزي الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده مع برينتفورد هذا الصيف، وبالتالي قد يكون متاحًا بسعر مخفض يتراوح ما بين 40 و50 مليون جنيه إسترليني.

وقالت ميرور: "خفف آرسنال من اهتمامه بتوني مع استمراره في مراقبة فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة وبنجامين سيسكو لاعب لايبزيغ، بينما يعطي تشيلسي أولوية قصوى للتعاقد مع نجم برينتفورد".