منظمة الصحة العالمية توافق على لقاح جديد للكوليرا

في الوقت الذي يواجه فيه العالم نقصا في لقاحات الكوليرا، وافقت منظمة الصحة العالمية على نسخة فموية جديدة من التطعيم.

لقاحات الكوليرا

ومن المأمول أن يساعد اللقاح الأسهل في معالجة الزيادة في حالات المرض البكتيري، الذي ينتشر عادة عن طريق الطعام أو الماء الملوث.

وقد ترك استنفاد المخزون العالمي من اللقاحات البلدان الأكثر فقرا، بما في ذلك العديد من البلدان في أفريقيا، تتدافع لاحتواء الأوبئة.

إذا تركت الكوليرا دون علاج ، يمكن أن تكون قاتلة في غضون ساعات ، حتى في الأشخاص الأصحاء سابقا.

الإصدار الجديد ، المسمى Euvichol-S ، هو صيغة مبسطة تستخدم مكونات أقل ، وهي أرخص ، ويمكن صنعها بسرعة أكبر من الإصدار القديم.

منظمة الصحة العالمية

وتعني موافقة منظمة الصحة العالمية أن الوكالات المانحة مثل تحالف اللقاحات جافيشن واليونيسف يمكنها الآن شرائه للبلدان الفقيرة ، مما يعزز الإمدادات.

وقالت مديرة قسم الإمدادات في اليونيسف، ليلى باكالا، إن الوكالة ستكون قادرة على زيادة الإمدادات بأكثر من 25 في المائة.

وقدر التحالف العالمي للقاحات والتحصين أنه قد يكون هناك نحو 50 مليون جرعة للمخزون العالمي هذا العام، مقارنة مع 38 مليون جرعة في العام الماضي.

الدكتور ديريك

ووصف الدكتور ديريك سيم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين تصريح منظمة الصحة العالمية بأنه "شريان حياة للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم".

ومنذ يناير/كانون الثاني، طلبت 14 دولة متضررة من تفشي الكوليرا 79 مليون جرعة، مع الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن ارتفاع درجات الحرارة التي تسمح لبكتيريا الكوليرا بالعيش لفترة أطول أدى إلى تفاقم تفشي المرض وأدى إلى أعلى معدلات الوفيات خلال عقد من الزمان.

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من تفاقم تفشي وباء الكوليرا وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف، في تغريدة على منصة إكس: "نحن بحاجة إلى أن ينتبه العالم إلى هذا التهديد المتنامي بسرعة وأن يستثمر في إنشاء البنية التحتية للمياه والنظافة والصرف الصحي. فضلًا عن أنظمة مراقبة التي يمكنها اكتشاف حالات تفشي المرض بسرعة".

واختتم قائلًا إن العالم أيضًا بحاجة إلى تحفيز إنتاج اللقاحات وزيادته ورعايته على المستوى الإقليمي.