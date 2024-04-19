كشف لغز العثور علي جثة مسنة داخل منزلها بزفتي.. والمتهم يمثل جريمته

اصطحبت جهات التحقيق بمديرية أمن الغربية المتهم بقتل مسنة داخل وحدتها السكنية بمدينة زفتي، وذلك بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، لتمثيل الجريمة بمسرحها مكان الواقعة.

كشف لغز العثور علي جثة سيده مسنه داخل منزلها مشغولاتها الذهبية |والمتهم يمثل جريمته



كانت مباحث قسم شرطة زفتي في محافظة الغربية كشفت لغز العثور على جثة جثمان سيدة مسنة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وذلك بعد دفنها بأسبوع.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من أحد أبناء السيدة المتوفية تدعى «صباح» مقيمة بمنطقة عصمت حمادة، بوجود شبهة جنائية حول وفاة والدته وأن الوفاة ليست طبيعية.

وذكر نجل المتوفية أنه تم دفن والدته، لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها، ومع تقدم عمرها ظنوا أن الوفاة طبيعية، وبعد مرور يوم من دفنها، تلاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية من المنزل، وبفحص البلاغ المقدم، واستخراج الجثة، تبين وجود شبهة جنائية، وبتقنين الإجراءات القانونية، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهم، واعترف بارتكابة الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القصة الكاملة لإصابة طالب كلية الهندسة علي يد عاطل بـ كتر بالغربية

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بالغربية بحبس عاطل 4أيام علي ذمة التحقيقات ، وذلك في قرية مسجد وصيف التابعة لمدينة زفتي، حيث قام المتهم بالتعدي على طالب بكلية الهندسة بكتر وتسبب في إصابته بـ 115 عزرة في وشة ورقبته على خلفية رفض المجني عليه قبول طلب صداقته على الفيس بوك فانتقم منه بتشويه وشه .



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بناطق قرية مسجد وصيف بين عاطل وطالب بكلية الهندسة.



وتبين تعدي عاطل على طالب بكلية الهندسة بكتر وتسبب في اصابته بـ 115 عزرة في وشة ورقبته على خلفية بسبب رفض المجني عليه قبول طلب صداقته على الفيس بوك فانتقم منه بتشويه وشه .

تم تحرير محضر رقم 3 أحوال بمستشفى زفتى العام بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة

حبس بؤرتين إجراميتين شديدتي الخطورة في شبين القناطر

كما أمرت جهات التحقيق، بمديرية أمن القليوبية بحبس بؤرتين إجراميتين شديدتي الخطورة في شبين القناطر،4ايام علي ذمة التحقيقات، ضبط بهما 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كمبيرة من الذخائر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

ووردت معلومات سرية للمقدم أميرالكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تفيد بتشكيل عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرتين إجراميتين تخصصتا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، فقامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والأمن المركزي وتوجهت القوة برئاسة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدتي الخطورة وسبق إتهامهم بالعديد من القضايا وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و3 كيلو جرام لمخدر البودر الحشيش الاصطناعى، و9 كيلو جرام هيروين، و20 كيلو جرام حشيش، و2 كيلو جرام من الشابو، وبندقية خرطوش و5 فرد خرطوش، و2 طبنجة صوت معدلة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 سيارة، و5 ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16،5 مليون جنيه تقريبًا.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة.