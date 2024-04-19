الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الطائي يقتنص فوزًا غاليًا على حساب الرياض بالدوري السعودي

الطائي والرياض
الطائي والرياض

حقق فريق الطائي الفوز على مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب  مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.


سجل هدفي الطائي، بيرنارد مينساه في الدقيقة 45+1، خالد الشويع في الدقيقة 90+12، بينما سجل عبد الهادي الحراجين هدف الرياض في الدقيقة 59.

 

وتعرض اللاعب عبد الإله محمد الخيبري لاعب فريق الرياض للطرد في الدقيقة 52.

جدول ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال 77 نقطة

2- النصر 65 نقطة

3- الأهلي 52 نقطة

4- التعاون 48 نقطة

5- الاتحاد 47 نقطة

6- الفتح 40 نقطة

7- الاتفاق 39 نقطة

8- الخليج 35 نقطة

9- الشباب 35 نقطة

10- الفيحاء 35 نقطة

11- ضمك 35 نقطة

12- الوحدة 31 نقطة

13- الرائد 30 نقطة

14- الرياض 25 نقطة

15- أبها 25 نقطة

16- الأخدود 24 نقطة

17- الطائي 23 نقطة

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