رفض طلب صداقة.. القصة الكاملة لإصابة طالب كلية الهندسة علي يد عاطل بالغربية

أمرت جهات التحقيق بالغربية بحبس عاطل 4أيام علي ذمة التحقيقات ، وذلك في قرية مسجد وصيف التابعة لمدينة زفتي، حيث قام المتهم بالتعدي على طالب بكلية الهندسة بكتر وتسبب في إصابته بـ 115 عزرة في وشة ورقبته على خلفية رفض المجني عليه قبول طلب صداقته على الفيس بوك فانتقم منه بتشويه وشه .

“رفض طلب صداقته علي الفيس بوك ”

القصة الكاملة لإصابة طالب كلية الهندسة علي يد عاطل بـ كتر بالغربية



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بناطق قرية مسجد وصيف بين عاطل وطالب بكلية الهندسة.

وتبين تعدي عاطل على طالب بكلية الهندسة بكتر وتسبب في اصابته بـ 115 عزرة في وشة ورقبته على خلفية بسبب رفض المجني عليه قبول طلب صداقته على الفيس بوك فانتقم منه بتشويه وشه .

تم تحرير محضر رقم 3 أحوال بمستشفى زفتى العام بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة

حبس بؤرتين إجراميتين شديدتي الخطورة في شبين القناطر

كما أمرت جهات التحقيق، بمديرية أمن القليوبية بحبس بؤرتين إجراميتين شديدتي الخطورة في شبين القناطر،4ايام علي ذمة التحقيقات، ضبط بهما 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كمبيرة من الذخائر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

ووردت معلومات سرية للمقدم أميرالكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تفيد بتشكيل عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرتين إجراميتين تخصصتا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، فقامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والأمن المركزي وتوجهت القوة برئاسة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدتي الخطورة وسبق إتهامهم بالعديد من القضايا وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و3 كيلو جرام لمخدر البودر الحشيش الاصطناعى، و9 كيلو جرام هيروين، و20 كيلو جرام حشيش، و2 كيلو جرام من الشابو، وبندقية خرطوش و5 فرد خرطوش، و2 طبنجة صوت معدلة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 سيارة، و5 ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16،5 مليون جنيه تقريبًا.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

أسماء ضحايا ومصابين حادث شبرا بنها الحر بالقليوبية

وقد شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، حادث مروع حيث انقلبت سيارة ميكروباص ما تسبب في وفاة وإصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم 8 من أسرة واحدة، وجرى نقلهم جميعا لمستشفيات بنها التعليمي ومستشفى التأمين الصحي.

مصرع وإصابة 16شخصًا في حادث مروع علي طريق بنها الحر بالقليوبية

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع وإصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمي ببنها.

وجاءت اسماء الوفيات بالحادث كل من:

أشرف سعد، 60 عاما، وأحمد عمرو 23 عاما، وعفاف عبد العزيز، وأميرة محمد عزت، وسالي محمد عماد، ياسمين محمد عمر، طارق عوض، وراشد محمد.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.