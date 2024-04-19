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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

جدول إمتحانات مدارس
جدول إمتحانات مدارس البحيرة

إعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم مواعيد  وجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة البحيرة، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من   وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:-

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤.

والصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤.

والصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

والصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

والصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤.

والصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤.

والشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤.

والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤.

والشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤.

والشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤.

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