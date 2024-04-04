إحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني الخالد في البرازيل

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية البرازيل، الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، بغرس شجرة في باحة مقر السفارة، بمشاركة سفراء وقائمين بالأعمال مجلس السفراء العرب المعتمد في البرازيل.

واستهلت الفعالية بغرس شجرة التين الفلسطينية، ثم ألقى السفير إبراهيم الزبن كلمة حول أهمية يوم الأرض الخالد للشعب الفلسطيني والذي يأتي هذا العام في ظل استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، وحرب الإبادة والتطهير العرقي ومخططات التهجير القسري في قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر، مؤكداً أن معركة الأرض لم تنته في 30 آذار 1976؛ بل هي مستمرة حتى يومنا هذا وأن كل الأيام الفلسطينية هي بمثابة يوم الأرض حتى إنهاء الاحتلال.

واكد أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما يتعرض له سيبقى صامداغ ومرابطا على أرضه حتى نيل حقه بالحرية وتكريس دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بدورهم أشاد سفراء السودان والعراق وجامعة الدول العربية، بأهمية إحياء ذكرى يوم الارض وبنضال وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع GPS في عموم إسرائيل، في إطار الاستعداد للرد الايراني وإطلاق صواريخ موجهة ومسيرات نحو إسرائيل.

وعلى الصعيد ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إلغاء كل الإجازات في الوحدات المقاتلة في الجيش تحسبا لأي رد إسرائيلي على إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان الخميس، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.

وذكر الجيش "وفقا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي"، بحسب رويترز.

وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".

استنفار الجيش الإسرائيلي

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، يوم الأربعاء، بحالة يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيران المحتمل على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق يوم الاثنين الماضي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه في إطار تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيراني على عملية الاغتيال في دمشق".

ووفق مراسلنا، يشهد سلاح الجو الإسرائيلي حالة تأهب قصوى بكل أذرعه من الطائرات الحربية واستعدادها للتصدي عبر منظومات الدفاع الجوي.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، توعد يوم الثلاثاء الماضي، بأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق "لن يمر دون رد"، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.