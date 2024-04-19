كريمة يرد على ڤيديو له بشأن انتزاع الخلافة من الإمام علي: تدليس وبتر للحدث

انتشر مقطع فيديو للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد خلاله أن سيدنا أبوبكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انتزعا الخلافة من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال "كريمة" في تصريحات له، ردًا على هذا الفيديو، إنه منذ سنوات ومجتزأ ومقطوع من سياقه، موضحًا أنه ذكر ما هو ثابت في صحيح البخاري، بأن الرسول طلب أن يكتب كتابا لا يضل بعده المسلمون فتنازع الصحابة، مضيفًا: «قلت حينها لو كتب هذا الكتاب لأغنانا عن التنازع، وكان ردًا على من ادعى أن الخلافة انتزعت من سيدنا على بن أبى طالب»، وأشار إلى أنه تم حذف كلمة "من ادعى"، من مقطع الفيديو.

الدكتور أحمد كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر

وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية، أنه ما تُشن حملات ضده بسبب دفاعه عن الحق ومهاجمته للمخططات الدخيله على المجتمع والتي تسعى لهدمه، موضحًا أنه يعتز بثقافته الأزهرية.

أحمد كريمة يكشف مفاجأة عن أعداد الملحدين في مصر

وفي لقاء سابق فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مفاجأة مع العيار الثقيل بشأن زيادة عدد الملحدين في مصر لافتا إلى أنهم تجاوزا الـ 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لابد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القنوات الدينية تحولت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي، موضحا أن الإعلام الديني ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: تعلمت أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم ولم أحصد أي مكاسب مطلقا وأولادي لم يحصلوا على أي وظيفة.

وكشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن طبيعة علاقته بوالده في مرحلة الطفولة، موضحا أنه كان هناك حاجزا بينه وبين والده جعله يهابه دائما، بالإضافة إلى الالتزام بآداب الحديث معه فلا يمكن لي أن اتحدث معه جالسا ولا مضجعا ولا نائما.