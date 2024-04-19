اقرأ بالوفد| غدا.. خفض سعر الرغيف بنسبة من 30% إلى 40%

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "غدا.. خفض سعر الرغيف بنسبة من 30% إلى 40%".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تراجع أسعار القمح والمكرونة والأرز وسندوتشات الفول والطعمية

العمدة.. مات (ملف)

تفعيل توصيات "الحوار الوطني" في "الثقافة والهوية الوطنية"

القاهرة تطالب بمنع تصدير السلاح لإسرائيل ومحاكمتها على الإبادة

مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الأهلي في مهمة أفريقية.. ومصالحة بين "جوميز" و"شيكابالا" في الزمالك

الوزراء: لا عودة لعمل الموظفين من المنزل بنظام "أون لاين"