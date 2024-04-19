بحضور السفير.. الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل موقعة مازيمبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة مازيمبي الكونغولي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وحضر هشام المقود، سفير مصر في الكونغو، المران وعقد جلسة مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو، اطمأن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

ووصل السفير المصري إلى مدينة لوبومباشي صباح اليوم، قادمًا من العاصمة كينشاسا التي تبعد عن مدينة لوبومباشي بما يقرب من ألفي كيلومتر، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهر غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق الكونغولي.