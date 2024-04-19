وفيات وإصابات في حادث مروع علي طريق بنها الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، حادث مروع حيث انقلبت سيارة ميكروباص ما تسبب في وفاة وإصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم 8 من أسرة واحدة، وجرى نقلهم جميعا لمستشفيات بنها التعليمي ومستشفى التأمين الصحي.

مصرع وإصابة 16شخصًا في حادث مروع علي طريق بنها الحر بالقليوبية

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع وإصابة 16 شخصًا جميعهم من محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمي ببنها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

ضبطت مديرية أمن القليوبية ، بؤرتين إجراميتين شديدتي الخطورة في شبين القناطر ضبط بهما 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كمبيرة من الذخائر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط بؤرتين إجراميتين شديدتي الخطورة في شبين القناطر



ووردت معلومات سرية للمقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تفيد بتشكيل عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرتين إجراميتين تخصصتا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، فقامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والأمن المركزي وتوجهت القوة برئاسة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر البؤرتين شديدتي الخطورة وسبق إتهامهم بالعديد من القضايا وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و3 كيلو جرام لمخدر البودر الحشيش الاصطناعى، و9 كيلو جرام هيروين، و20 كيلو جرام حشيش، و2 كيلو جرام من الشابو، وبندقية خرطوش و5 فرد خرطوش، و2 طبنجة صوت معدلة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 سيارة، و5 ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16،5 مليون جنيه تقريبًا.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



يروج لرحلات حج وعمرة ..حبس نصاب شبرا الخيمة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع عاطل في شبرا الخيمة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

القبض على عاطل بتهمة النصب والاحتيال

وتلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة.



تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الوقائع عاطل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين مستخدمًا طرق ووسائل احتيالية تمثلت في تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة؛ مما مكنه من استدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.