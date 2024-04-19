الجمعة 19/أبريل/2024 - 06:22 م 4/19/2024 6:22:58 PM

كثر الحديث فى الساعات الأخيرة عن انخفاض سعر الرغيف السياحى الذى كان سعره حتى فترة قريبة فى متناول المواطنين ثم ارتفع إلى الضعف ولم تتحرك اى جهة رقابية للسيطرة على هذا الجشع الذى يمارسه الكثيرون من أصحاب المخابز الذين يعلمون أن المواطن المصرى بالتحديد لا يمكنه الاستغناء عن رغيف الخبز الذى يعتبر هو العمود الفقرى لغذاء معظم المصريين .. والكلام عن تخفيض السعر سببه انخفاض أسعار الدقيق ما بين 30 إلى 35 % كما ذكرت مؤخرا وزارة التموين بعد الانتعاشة الاقتصادية النسبية التى حدثت وما تردد عن تراجع أسعار الكثير من المنتجات والمواد الغذائية وغيرها..

والأمر يحتاج إلى رقابة ومتابعة من قبل وزارة التموين من أجل المواطن الذى تحمل الغلاء ومن حقه أن يستفيد من تخفيض سعر الدقيق .. وأتمنى أن يتحقق ما قاله وزير التموين بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحى الحر وسيتم شهريا مراجعة عناصر التكلفة لأنه بدون متابعة ورقابة لن يحدث اى تقدم على أرض الواقع خاصة وأن اصحاب المخابز (ودن من طين وأخرى من عجين )..

كما أكد الوزير أن الإعلان عن الأوزان والأسعار الخاصة بالعيش السياحى خلال أسبوع فى ضوء انخفاض أسعار الدقيق .. وتأكيداته على ان هناك استقرارًا فى أسعار الدقيق وانخفاضا سعر الكيلو من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو .. وانه سيتم من خلال المتابعة التأكد من الالتزام بالأسعار والاوزان وسوف تتم مساعدة المخابز الحرة فى إنهاء إجراءات الترخيص وإعداد خريطة للمخابز الحرة .. كما تم اعداد خريطة للمخابز الحرة لمساعدتها فى الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة فى الوزن والجودة والسعر.. وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى المخابز السياحية.. كما سيتم تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحى والافرنجى والشامى الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان .. كل هذه الخطوات إيجابية خاصة بالنسبة لرغيف العيش وتنفيذها على الأرض هو المطلوب لأن المواطن ينتظر وهذا من أبسط حقوقه ..

[email protected]

