إختيار مدرسة خزام الثانوية جنوب قنا لإقامة محطة خدمات زراعية

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مدرسة خزام الثانوية الزراعية بمركز قوص، جنوب قنا، وقع الاختيار عليها، لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات ۷۰ مليون جنية لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص علي مساحة ٥٠ ألف فدان كمرحلة أولي.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن المحطة ستقدم خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠% مقارنة للأسعار الخارجية.

ولفت إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل الستارات الكبرى، و الجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل .

وتابع عبد الباقي، بإن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض.

المركز الأول لمدرسة خزام:

وأعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الجمعة، بأن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوي الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح.

أورد المتحدث الرسمي، أن مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من ١٥ أردب إلى ٣٠ أردب للفدان بأسلوب الزراعة الذكية.

وذلك في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والمعمول من هيئة المعونة الأمريكية.

مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف:

وأبرز المتحدث الرسمي، أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.