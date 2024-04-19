موعد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

يُعقد عصر غد السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.



وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي دريمز الغاني وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.ة، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

موعد المؤتمر الصحفي لجوزيه جوميز

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة والنصف مساء غدًا السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُعقد في الخامسة والنصف مساء غدًا السبت المؤتمر الصحفي لعبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساءً باستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.