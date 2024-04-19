صيد اكتوبر يفوز على زد ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة ناشئين

استطاع فريق ١٦ سنه (ب) ناشئين لكرة السلة بصيد اكتوبر الفوز على نظيره نادي زد بنتيجة 53 / 28 في المباراه التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي الصيد بمدينة السادس من اكتوبر ضمن منافسات بطولة كأس منطقة الجيزة.



ضمت قائمة صيد اكتوبر اللاعبين: عمرو خالد محمد، يوسف خالد محمد، شهاب محمد جودة، علي مصطفي سامي، يوسف وائل عبدالقادر، احمد محمد محمود، يحيى نبيل عبدالرازق، يوسف محمد طه، ياسين عبدﷲ محمد، عمرو عبدالباقي حسن، سليم باسم الحديدى، حسين عمرو اللقانى، عبدالرحمن هيثم العبد، عمر ابراهيم محمد، يحي حازم محمد، يوسف الغرباوي، عمر احمد محمد، ياسين عمرو عاشور، حمزه محمد احمد جابر.



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