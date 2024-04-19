الخبيرة الوطنية للملكية الفكرية: السيدات أصبحن يدركن حقوق الملكية والعلامة التجارية

وأكدت الدكتورة مروة زين الخبيرة الوطنية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدرس القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

وأوضحت أن فريق عمل المنظمة وفريق المجلس القومي للمرأة نجحا في تخطي جميع العقبات والتحديات التى واجهتهم في بداية رحلة توثيق حرفة التلي كحرفة تجارية جماعية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر كان ف تجميع السيدات في علامة جماعية واحدة، وعبرت عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي تحقق بتسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية، و تسجيل 20 علامة فردية لمشروعات صغيرة، مشيرة أنه تم وضع هذه المشروعات علي طريق الاستدامة.

كما أوضحت أن تسجيل هذه العلامات الفردية لكل مشروع صغير من مشروعات التلي ، قد أضفى روح جميلة للمشروع ، لافتة إلى أن السيدات أصبحن يدركن معنى حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والتصميم.

وأوضحت أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة و المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ويبو ) والجامعة البريطانية بمصر يمثل نموذج متكامل للتعاون الناجح والبناء.

جاء ذلك خلال جلسه نقاشية ضمن فعاليات ختام مشروع “تمكين المرأة ، المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر”، و الذى نظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.