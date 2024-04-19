أزهر سوهاج يفتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه عام التربية الاجتماعية

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه عام التربية الإجتماعية» بمنطقة أسيوط ، اعتبارًا من يوم أمس الخميس الموافق 18 من شهر أبريل الجاري، حتى الخميس القادم الموافق 2/5/2024م .





وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب ومسكن على وظائف الخدمات الاجتماعية .

2. أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي درجة كبير معلمين على الأقل ( وقد أمضى خمس سنوات في وظيفة موجه أول).

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط أو كفء على الأقل في العامين السابقين للترقية.





على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب إلى إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية، مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط، ولا التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.





الأوراق المطلوبة ( طلب مستوفي البيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل- بيان حالة كمبيوتر + يدوي) .





وفي سياق آخر افتتح الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج، معرضي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي ‏بمعهد فتيات سوهاج الإعدادي الثانوي، يرافقه الدكتور مرتضى أبوشارب، مدير إدارة التعليم الإعدادي وبحضور فضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية والذي نظمته أسرة التربية الفنية تحت إشراف الدكتور محمود ماهر، موجه عام التربية الفنية.





وخلال ‏تفقده أعمال المعرض الفنية أشاد رئيس المنطقة والوفد المرافق له بالأعمال المقدمة واستمع فضيلته لشرح المعلمات والطالبات المشاركات في المعرض، مؤكدًا على حرص المنطقة على دعم الموهوبين وتنمية موهبتهم.





وفي سياق متصل تم انعقاد التصفيات النهائية لمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية والدكتور حمدي سليمان والشيخ عماد فتحي والأستاذ محمد عبد العاطي من قطاع المعاهد الأزهرية.





وخلال تفقده لتصفيات المسابقتين تابع رئيس المنطقة إجراءات الاختبار واستمع فضيلته إلى اجابات الطلاب المشاركين، وحثهم على الاجتهاد والحرص على تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية.





وتنعقد تصفيات مسابقة فارس المتون للعام الدراسي 2023-2024 م بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة بينما تنعقد تصفيات مسابقة المترجم الناشئ بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي.





وأوضح الاستاذ هيثم خلف مرزوق منسق المنطقة لمسابقة المترجم الناشئ أنه يتم اختبار الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة تحريريا في البحث المقدم واللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى حصول منطقة سوهاج على المركزين الثاني والتاسع على مستوى الجمهورية العام الماضي.





وأشار الدكتور شرف الدين أبو المجد، منسق المنطقة لمسابقة فارس المتون أن المسابقة شارك فيها هذا العام 44 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الابتدائية وحتى الثانوية بمعاهد سوهاج الأزهرية ومكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر .