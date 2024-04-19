اوقاف البحر الأحمر تطلق القافلة الدعوية براس غارب والغردقة

تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر انطلقت القافلة الدعوية الكبرى بمسجد حمزة بن عبدالمطلب بإدارة رأس غارب شمال البحر الأحمر اليوم الجمعة 19/4/2024 م وقد تحدث الجميع بلسان واحد عن موضوع ( معني التاجر الصدوق ومنزلته ولماذا هو مع النبيين والصديقين )

والقافلة كالتالي :

١- الشيخ عبد الباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات مسجد حمزة بن عبدالمطلب

٢- الشيخ أحمد سعد أحمد علي مفتش دعوة مسجد عمر بن الخطاب

٣- الشيخ احمد أبو القاسم مدير إدارة الكبير رأس غارب

٤- الشيخ حسن عبد الرسول مفتش دعوة الرحمة رأس غارب

ه- الشيخ ناصر سالم سليم إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء رأس غارب

٦- الشيخ علاء محمد الصغير إمام وخطيب العفيفي رأس غارب

٧- الشيخ محمد صابر إسماعيل إمام وخطيب الوادي رأس غارب

٨- الشيخ سامح شوقي مزيد إمام وخطيب مسجد التوبة رأس غارب

٩- الشيخ محمود عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب مسجد الإيمان رأس غارب

١٠- الشيخ حامد سلامه مسلم إمام وخطيب مسجد الميناء رأس غارب

وعقدت مقرأة الأئمة ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد حمزة بن عبدالمطلب قبل صلاة الجمعة .

وقد عقدت مقرأة الجمهور بمسجد حمزة بن عبدالمطلب بإدارة رأس غارب البحر الأحمر بعد صلاة الجمعة مباشرة في حضور الشيخ عبدالباسط عثمان مدير الإدارات كما تم عقد النشاط التثقيفي للأطفال بالمسجد في حضور الشيخ عبدالباسط عثمان مدير الإدارات والشيخ أحمد أبو القاسم مدير إدارة أوقاف رأس غارب والشيخ أحمد سعد مفتش المتابعة وعدد من الأئمة وأولياء الأمور.



كما انطلق لقآء الأطفال اليوم الجمعة الموافق 2024/4/19 م بمسجد الغفور الرحيم بالغردقة بالبحر الأحمر وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وبتويجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وفي حضور الشيخ اسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة والشيخ أحمد محي الدين مفتش دعوة وإمام المسجد الشيخ رضا مسعود عبدالغني ، والواعظة نهي الدسوقي ، وقد اشتمل اللقاء على بعض الأنشطة القرآنية وكذلك تكريم بعض الأطفال المتميزين المشاركين في اللقاء، وقد أشار الدكتور هاني السباعي أن هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة التي تقدمها وزارة الأوقاف إنما هي تأكيدا على مصطلح الحماية والبنآء للأجيال القادمة مشيراََ إلى كونها تعيد للمساجد جوهرها وتحقق لها مفهوم البنآء مبنى ومعنى شاكرا لوزارة الأوقاف دورها الذي لا ينكره اليوم أحد، وأكد أن وزارة الأوقاف تشهد حالة من الإزدهار الدعوي والتثقيفي كما هو مشاهد اليوم من خلال أنشطتها وبرامجها وغير ذلك، شاكرا لوزارة الأوقاف هذا المجهود العظيم الذي تقوم به لحماية وطننا وأبنائها من كل ما يضللهم ويشوش فكرهم، وخلال اللقاء أكد الشيخ اسماعيل مدير إدارة أوقاف الغردقة أن وزارة الأوقاف تسعى دائما وأبدا في الحفاظ على توعية الأطفال وتنشئتهم على منهج وسطي معتدل بتوفير بيئة إيمانية صالحة لحماية أبنائنا من أي فكر يشوش عليهم طفولتهم، شاكرا لوزارة الأوقاف ما تقوم به في هذا الجانب وفي شتى الجوانب الأخرى.

القافلة