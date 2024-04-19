وكيل صحة سوهاج يحيل غير المنتظمين بمستشفى برديس للتحقيق

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الجمعة بمرافقة الدكتور عمرو عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة مستشفى برديس التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج لمتابعة سير العمل بها وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بمستشفيات ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وأحال غير المنتظمين بالمستشفى للتحقيق .





ومشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على إدارة المستشفى متابعة مستوى النظافة ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة محذراً من التقصير في ذلك.





وتفقد الدكتور أحمد محروس أقسام الإستقبال والطؤاري والحضانات والعناية المركزة والقسم الداخلي ووحدة الغسيل الكلوي للإطمئنان والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى والتأكد من تنفيذ التوجيهات التي وجهها لإدارة المستشفى خلال جولته التفقدية منذ أيام ومؤكداً على تذليل كافة العقبات امام المرضى أثناء تلقيهم للخدمة الطبية بالمستشفى .





وفي سياق متصل أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة زيارة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لمستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج وذلك ضمن الجولات المفاجئة التي يجريها وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة.





واستهل وكيل وزارة الصحة جولته بتفقد سير العمل بقسم الإستقبال والطؤاري واطمأن إلى تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين .

كما تفقد الدكتور أحمد محروس وحدة الحضانات بالمستشفى ووحدة العناية المركزة وأشاد بالأطقم الطبية وانتظامها ورعايتهم للمرضي وبذلهم الجهد لراحة المرضي موجهاً إدارة المستشفى تكريم النماذج المشرفة لتكون قدوة لباقي العاملين .





كما تفقد وكيل صحة سوهاج قسم النساء والتوليد والقسم الداخلي ووجه الإدارة العامة للطب العلاجي بالتوسع في عدد أسرة العناية بالمستشفى وتوفير القوة البشرية لها لتقديم خدمة أفضل للمرضي .

تأتي تلك الزيارات التفقدية المفاجئة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم للإطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف منشآت القطاع الصحي .





وفي سياق آخر أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن استلام 580 طبيبا حتى الآن العمل بالمنشأت الصحية بنطاق المحافظة لافتاً إلى أنه مازال جاري التسليم باقي الأطباء الجدد والبالغ عددهم 680 طبيبا بشريا .





وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم الحاق الأطباء الجدد بوحدات طب الأسرة بجميع مراكز المحافظة لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين بوحدات الرعاية الأولية ودعمها بالأطباء .





وأكد الدكتور أحمد محروس على أنه تقرر عمل عيادات مسائية بعدد كبير من الوحدات موضحاً ان تلك العيادات تعمل من الثانية عصراً وحتي الثامنة مساءً وتقدم خدمات الكشف والعلاج لتخدم المواطنين وتسهل حصولهم على الخدمة الطبية في اي وقت .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الأطباء الجدد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتم تدريبهم على أعلى مستوي.





وشدد وكيل صحة سوهاج على تذليل كافة العقبات أمام الأطباء وتوفير إقامة مناسبة وسبل معيشة جيدة للأطباء المغتربين منهم وحثهم على بذل الجهد لخدمة أهالينا من المرضى متمنياً لهم التوفيق وتقديم خدمة طبية أفضل بالوحدات المختلفة .