ختام فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب سوهاج

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية التي أطلقتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر لشباب أندية التطوع بمراكز الشباب وأعضاء مراكز الشباب بمحافظات مصر بحضور أكثر من 60 شاب وفتاة من شباب أندية التطوع بمراكز شباب محافظة سوهاج .





حضر فعاليات دورة الإنقاذ الدكتور طه الحفني مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة حيث بدأ تنفيذ أول أيام االدورة باستقبال الشباب وتسجيل اسمائهم وتسديد مبلغ 50 جنيها للاختبار المبدأي تمهيداً لاستمرارهم فى الدورة وحصولهم على كارنيهات وشهادات معتمدة من قبل الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ والذى حضر مندوبا عنه مدربا للدورة الكابتن محمد اسماعيل بن كفر الدوار .





سجل بدورة الإنقاذ وشارك فيها أكثر من 60 شاب وفتاه من بينهم شباب من محافظات قنا وجنوب سيناء بالإضافة إلى أبناء محافظة سوهاج ولهم العدد الأكبر.





وفي اليوم الختامي للدورة التدريبية قام بتسليم الشهادات للمشاركين الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب وهيثم أحمد مدير العلاقات العامه بالمديرية .







وفي سياق آخر نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية لشباب أندية التطوع بمراكز شباب محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر أبريل الجاري بحضور أكثر من 50 شاب وفتاة .





وتم خلال الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية تقسيم الحضور إلى مجموعتين كل مجموعة ثلاثة أيام يحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من الهلال الأحمر باجتيازه التدريب .





تناول المدرب خلال الدورة التدريبية تعريف الإسعافات الأولية والرعاية الفورية والمؤقتة التي تقدم للمصاب قبل الوصول للمستشفى والهدف من الإسعافات الأولية والحد من زيادة وتفاقم الإصابة حتى لا تتدهور حالة المصاب ومنع خطر محتمل حدوثه وحماية المصاب والمحافظة على حياته حتى وصول المساعدة الطبية اللازمة إليه .





كما شرح المدرب أنواع الجروح التي تنقسم إلى جرح قطعي وجرح رضى وجرح نزعي وجروح السحجات وطرق التعامل مع هذه الأنواع المختلفة والأدوات والمواد التى تستخدم فى هذه الأنواع المختلفة كما تناول شرح كيفية وقف النزيف للمصاب وكيفية عمل غيار على الجرح وقت وقوع الحادث .





وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالدور المقدم من وزارة الشباب والرياضة في تنميه وعي الشباب وكيفية اكتساب المهارات الفعالة في الإسعافات الأولية لشباب أندية التطوع بالمديرية .





ومن جانبه قال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية من اأم الدورات التي من المفترض أن يحصل عليها الشباب ووجه بادراج مثل هذه الدوارت في خطة الأنشطة بمراكز الشباب .