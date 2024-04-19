"شكيته في قلبه بالسكين".. بائعة الجرجير تعترف بإنهاء حياة بوجي| مستند

يستكمل الوفد نشر التحقيقات، في واقعة إنهاء حياة شاب يدعى "خالد محمد" وشهرته "بوجي"، على يد "هند. ج" وشهرتها جرجير، في منطقة الطالبية.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، إذ قالت، طعنته في صدره وجريت وحاول اللحاق بي لكنه سقط أرضًا، وحمله صاحبه، الذي كان برفقته، في مركبة توك توك وأنا ذهبت إلى منزلي.

وتابعت قررت أن أترك فرش الخضار وأذهب إلى بيتي، لأني كنت خائفة من عودتهم برفقة أقاربهم ويعتدوا علي.

المشاجرة

مش قصدي أموته

وأوضحت خلال المشاجرة، كان همي أنها تتنهي ولا يصيبني بسلاحه "مطواة " كانت بحوزته، ولم يكن قصدي قتله في المشاجرة.

اعترافات المتهمة بقتل بوجي

وأردفت بائعة الجرجير المتهمة بإنهاء حياة شاب في الطالبية، أشهرت السلاح في وجه، بسبب خوفي منه فأحضرت السكينة خاصتي.

ضربني بالشبشب وجرى خلفي، وأنا أحاول الاستغاثة بالناس، وأرفعت سلاح أمامه، وطعنته في صدره قائلة "أنا شكيته شكة واحدة بالسكين في صدره"

المجني عليه قبيل مقتله

والتقى الوفد أسرة بالمجني عليه، إذ قالت "نوال سيد عرفان" والدة الضحية إن ابنها “خالد محمد”، 23 سنة، شهرته “بوجى”، له شقيقته التوأم تدعى “رضوى»، شهرتها ”طمطم"، تيمنًا بأسماء شخصيات الكرتون القديم، وتعلق الصغيرين ببعضهما، لا يفرقهما شىء أبدا، حتى أنه كان يعاتبها إن تأخرت عن الصلاة رغم زواجها.

وتابعت في ثالث أيام العيد خرج بوجى برفقة أصدقائه لزيارة السيدة زينب، فاتصلت به على الساعة العاشرة صباحًا، أجابنى “أنا فى ميدان العروبة وجاى على طول”.

دقائق ورن هاتفى، “الحقى خالد اتعور فى بطنه”، هرولت إلى مكان الواقعة، أخبرنى أهالى المنطقة أن أصدقاءه نقلوه إلى مستشفى أم المصريين، دقائق كنت أمام غرفة الطوارئ أسأل عنه، “ابنى فين؟”، ليخبروها بأنهم نقلوه إلى ثلاجة المستشفى بعدما تيقنوا من وفاته، وحاولوا إخفاء الخبر عنها، لكنها رأت فى أعينهم ما امتنع لسانهم عن قوله، لتخبرهم عايزة أشوف ابني".

الأسرة تطالب بالقصاص

وطالبت والدة المجنى عليه وأشقاؤه بالقصاص من المتهمة بإزهاق روح “بوجى”، قائلة "لن تبرد نار قلبى حتى أراها معلقة من رقبتها فى حبل المشنقة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة