عاجل
حماس: إذا أرادت أمريكا وقف المأساة عليها الضغط على رئيس حكومة الاحتلال
الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

"شكيته في قلبه بالسكين".. بائعة الجرجير تعترف بإنهاء حياة بوجي| مستند

خالد بوجي ضحية مشاجرة
خالد بوجي ضحية مشاجرة التوك توك بالطالبية

يستكمل الوفد نشر التحقيقات، في واقعة إنهاء حياة شاب يدعى "خالد محمد" وشهرته "بوجي"، على يد "هند. ج" وشهرتها جرجير، في منطقة الطالبية.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، إذ قالت، طعنته في صدره وجريت وحاول اللحاق بي لكنه سقط أرضًا، وحمله صاحبه، الذي كان برفقته، في مركبة توك توك وأنا ذهبت إلى منزلي.

وتابعت قررت أن أترك فرش الخضار وأذهب إلى بيتي، لأني كنت خائفة من عودتهم برفقة أقاربهم ويعتدوا علي.

المشاجرة 

مش قصدي أموته 

وأوضحت خلال المشاجرة، كان همي أنها تتنهي ولا يصيبني بسلاحه "مطواة " كانت بحوزته، ولم يكن قصدي قتله في المشاجرة.

 

اعترافات المتهمة بقتل بوجي 

وأردفت بائعة الجرجير المتهمة بإنهاء حياة شاب في الطالبية، أشهرت السلاح في وجه، بسبب خوفي منه فأحضرت السكينة خاصتي.

ضربني بالشبشب وجرى خلفي، وأنا أحاول الاستغاثة بالناس، وأرفعت سلاح أمامه، وطعنته في صدره قائلة "أنا شكيته شكة واحدة بالسكين في صدره"

المجني عليه قبيل مقتله 

 

والتقى الوفد أسرة بالمجني عليه، إذ قالت "نوال سيد عرفان" والدة الضحية  إن ابنها “خالد محمد”، 23 سنة، شهرته “بوجى”، له شقيقته التوأم تدعى “رضوى»، شهرتها ”طمطم"، تيمنًا بأسماء شخصيات الكرتون القديم، وتعلق الصغيرين ببعضهما، لا يفرقهما شىء أبدا، حتى أنه كان يعاتبها إن تأخرت عن الصلاة رغم زواجها.

وتابعت في ثالث أيام العيد خرج بوجى برفقة أصدقائه لزيارة السيدة زينب، فاتصلت به على الساعة العاشرة صباحًا، أجابنى “أنا فى ميدان العروبة وجاى على طول”.

دقائق ورن هاتفى، “الحقى خالد اتعور فى بطنه”، هرولت إلى مكان الواقعة، أخبرنى أهالى المنطقة أن أصدقاءه نقلوه إلى مستشفى أم المصريين، دقائق كنت أمام غرفة الطوارئ أسأل عنه، “ابنى فين؟”، ليخبروها بأنهم نقلوه إلى ثلاجة المستشفى بعدما تيقنوا من وفاته، وحاولوا إخفاء الخبر عنها، لكنها رأت فى أعينهم ما امتنع لسانهم عن قوله، لتخبرهم عايزة أشوف ابني".

الأسرة تطالب بالقصاص

وطالبت والدة المجنى عليه وأشقاؤه بالقصاص من المتهمة بإزهاق روح “بوجى”، قائلة "لن تبرد نار قلبى حتى أراها معلقة من رقبتها فى حبل المشنقة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 

مواد متعلقة

بائعة الجرجير تُنهي حياة بوجي في الطالبية وطمطم تطالب بالقصاص

بطعنة فى القلب.. بائعة الخضار قتلت «بوجى»

رايحة الدرس.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز إختفاء "فرح العطار "فتاة الصف

أم "بوجي": زوجي فقد الوعي بعد قتل ابننا على يد بائعة الجرجير

والدة "بوجي" عريس الطالبية: كفنته في بدلة فرحه

مات بلبس العيد.. بائعة جرجير تخطف روح بوجي بطعنة في القلب

إعدام حداد مدينة نصر.. دفن طفلا وطلب فدية من والده

اندلاع النيران بشركة أقمشة في مدينة نصر ووجود إصابات

الجريدة الورقية