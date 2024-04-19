إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي بمستشفى ديرب نجم المركزي

أجرى مستشفى ديرب نجم المركزي، أول عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي بالمستشفى، بواسطة الدكتور علاء خليل استاذ سينيور جراحة الأورام بكليه الطب جامعة الزقازيق، وذلك بمساعدة أطباء المستشفى.

وأصدر المستشفى منذ قليل اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه؛ في حدث غير مسبوق يضاف إلى سجل إنجازات مستشفى ديرب نجم المركزي، فقد تمت بعون الله وتوفيقه، بنجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي بالمستشفى بواسطة الدكتور علاء خليل استاذ سينيور جراحة الاورام بكليه الطب جامعه الزقازيق بمساعدة اطباء المستشفى.

وتابع: في إطار توجيهات تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتوجيهاته بتفعيل جراحات الأورام المتقدمة، والعيادة الخارجية لها، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بمستشفيات الصحة.

وأشار إلى إنه تحت اشراف الدكتور محمد محمد محمد يوسف مدير المستشفى، وبتنسيق نائبه الدكتور احمد مهدلي عمار، تم بعون الله وتوفيقه وبنجاح عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي بالمستشفى، وذلك باستخدام جهاز ليجياشور وجهاز حديث يتم استخدامه في كي الشعيرات الدموية أثناء الجراحة، وبنسبة أمان عالية جدًا، ومنع حدوث النزيف بعد العملية.

قام بإجراء العملية الدكتور علاء خليل أستاذ سنيور جراحة الأورام بكلية الطب جامعة الزقازيق، بحضور وتعاون كل من: الدكتور إسلام صبحي أستاذ مساعد التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبمساعدة الدكتور محمد محمد يوسف مدير مستشفى ديرب نجم المركزي، والدكتور أحمد محمد حبيب أخصائي الجراحة بالمستشفى، والدكتور محمود ثروت.

يشار إلى أن قسم الأورام السرطانية بالمستشفى يسع لعدد ١٥ سرير، منهم ٦ أسرة عناية مركزة، بجانب ٦ كراسي لتلقي العلاج اليومي، بالاضافة لجهاز الماموجرام لفحص أورام الثدي.

وأعلن الدكتور علاء خليل أستاذ سنيور جراحة الأورام بكلية الطب جامعة الزقازيق، جاهزيته لاستقبال ومتابعة حالات الأورام وإجراء العمليات الجراحية المتعلقة بها بالمستشفى، تبرعًا منه بدون أجر.

وقدمت إدارة المستشفى، خالص الشكر والتقدير والعرفان للأطباء القائمين على العملية، وعلى رأسهم العالم الجليل الدكتور علاء خليل لإجراء العملية وإحضار الطاقم المساعد من الأساتذة الجامعيين، وإحضاره جهاز الليجياشور على نفقته الخاصة، جعل الله هذا العمل فى ميزان حسناته، كما تقدمت إدارة المستشفى أعضاء طاقم التمريض، ولكل من أسهم في نجاح هذا الإنجاز من عاملين وإداريين بالمستشفى.

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