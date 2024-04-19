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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل جديدة بشأن إيقاف قيد الزمالك بسبب بوطيب

خالد بوطيب
خالد بوطيب

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك، بسبب شكوى المغربي خالد بو طيب، لاعب الفريق الأبيض السابق.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" المذاع على "قناة الشمس"، إن ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عن إيقاف القيد للزمالك بسبب خالد بوطيب عار من الصحة.

وأضاف، أن فيفا بالفعل أصدر حكم بتغريم نادي الزمالك مبلغ 3 ملايين و700 ألف يورو لصالح اللاعب، ولكن الزمالك حينها قام باستئناف على الحكم.

وأكمل، في 10 أكتوبر 2023، تلقت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك خطاب بتخفيض الغرامة لمليون و900 ألف يورو.

وتابع الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن المجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، قرر إقامة طعن جديد في المحكمة الرياضية.

وأشار إلى أن الفصل الأخير في القضية لم يصدر حتى الآن، لكن القرار المنتظر إما تخفيض جديد للغرامة أو تثبيت المبلغ كما هو مع إعطاء مهلة للدفع.

وأكد زيدان أن في كل الأحوال فيفا سوف يعطي مهلة للدفع ولا يوجد أي إيقاف قيد ضد النادي بشكل نهائي.

وأوضح، أن الزمالك بدأ منذ أسبوعين في التفاوض الجاد مع محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب، للحصول على جزء كاش والتنازل عن الجزء الآخر وغلق تفاصيل القضية

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