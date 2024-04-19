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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغانى

عمرو أبو العز
عمرو أبو العز

يُعقد في الثالثة عصر غداً السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.
وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي دريمز الغاني وطاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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