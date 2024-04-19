رفع 1050طن قمامة و اتربة بشوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة، هذا وقد اوضح"مختار"انه تم رفع 570طن قمامه و 300طن اتربه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه اوضح ،محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز و اكرم السقا ومحمد فارس بجهاز النظافه حيث تم غسيل ارصفه شوارع الجيش وقناه السويس وترميم الجزر الوسطي بشوارع فخر الدين خالد و صيانة كراسي استراحات ميدان ام كلثوم و درج السلم للجزر بشارع سعد زغلول وكورنيش ممشي أهل الدقهليه وتم رفع كفاءه النظافه العامه بالجزر المفتوحه بشوارع الجيش وحديقه شجره الدر بانوراما و تشجير ميدان شارع احمد ماهر و ٦ اكتوبر وشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه وشارع كلية اداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و النخله وشوارع الثانويه والمدير و البداله و الدراسات و عبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشوارع فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.