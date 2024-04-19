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الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رؤوس صواريخ بالعراق تثير التساؤلات حول نية الضربة الإسرائيلية ضد إيران.. صور

صواريخ في العراق
صواريخ في العراق

قالت مصادر عراقية، إن السلطات عثرت في عدد من المدن، على رؤوس صواريخ تبدو وكأنها صواريخ من نوع Blue Sparrow الإسرائيلية متوسطة المدى والتي تطلق من الجو.

 

 وتتوقع المصادر، أن الاحتلال الاسرائيلي قد يكون قام بإطلاق عدة صواريخ من هذه الفئة من سماء العراق.

 

وهذا النوع من الصواريخ سبارو الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو، صنعتها شركة رافائيل للصناعات الصهيونية، وهذا الصاروخ المعياري لديه إمكانية حمل رأس حربي ويتم إنتاجه بثلاثة إصدارات: بلاك سبارو ( قصير المدى)، بلو سبارو ( متوسط ​​المدى)، والأخير بمدى يتراوح بين 1500 و2000 كيلومتر.

 

ورجحت المصادر أنه إذا لم تسقط الرؤوس المتفجرة لهذه الصواريخ في إيران ولم يتم رصدها، وقد يكون تم التصدي لها متسائلة فمن المتصدي؟ وهل كان ينوي العدو الإسرائيلي تنفيذ هجوم واسع على إيران ؟!، مؤكدة أن الحدث يبدو غامضًا ويحتاج مزيدا من الوقت لمعرفة التفاصيل .

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