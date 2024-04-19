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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها للملتقى الفني الـ 21 لشباب الجامعات

الدكتور أحمد عكاوى
الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي

أنهت جامعة جنوب الوادى استعداداتها لاحتضان الملتقى الفنى ال 21 لشباب الجامعات والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  فى الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.

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وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن فعاليات الملتقى تتضمن عروض فنية يومية على المسرح المكشوف بمقر الجامعة مشيراً إلى اهتمام الجامعة بإتاحة الفرصة للمواهب الشابة وتناقل الخبرات بين طلاب الجامعات

وأضاف الدكتور  بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يشارك بفعاليات الملتقى جامعات عين شمس ، المنوفية ، السادات ، بنها ، المنيا ، حلوان ، العلمين ، مصر للعلوم والتكنولوجيا ، جنوب الوادي.ويتم افتتاح فعاليات الملتقى في السادسة من مساء غدا السبت.


 

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