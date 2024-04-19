عرض أفلام "حالة طارئة وياولدي وسارة" غدا بنادي سينما الشباب بالإسكندرية

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر غدا السبت الموافق ٢٠ ابريل فعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع ، حيث يقام النادي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.



يذكر أن فيلم حالة طارئة قد شارك بعدة مهرجانات سينمائية ، منها مهرجان القاهرة للافلام القصيرة، المهرجان القومي للسينما المصرية ،المهرجان الدولي العربي الافريقي بمدينة زاكورة بالمغرب للافلام التسجيلية سنة ٢٠٢١، مهرجان Lift Off Sessions المرحلة الاولى من مهرجان kinofestival"LIght of the world"، ملتقى قصر السينما للافلام القصيرة ،مهرجان ساقية الصاوي للافلام التسجيلية .



أما فيلم ياولدي فقد حصل على شهادة تقدير من مهرجان ساقية الصاوي للافلام التسجيلية 2020، كما حصل على جائزة افضل مونتاج من ملتقى قصر السينما للافلام القصيرة 2021 . وشهادة تقدير للمشاركة من مهرجان يوسف شاهين 2021.

، وكانت له مشاركة رسمية بمهرجان رؤى للافلام القصيرة 2021.و مشاركة رسمية بمهرجان القاهرة للافلام القصيرة 2021.و مشاركة رسمية بمهرجان العودة السينمائي، ومشاركة بمهرجان lift off sessions، ومشاركة رسمية بالمهرجان لقومي للسينما المصرية 2021

ومن المقرر أن يعرض خلال النادي كلا من الفيلم التسجيلي حالة طارئة اخراج عبد الله عادل، والفيلم التسجيلي وياولدي اخراج عبد الله عادل ، والفيلم التسجيلي سارة اخراج عبد الله عادل

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلا من الناقد السينمائي اسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، يتم خلالها مناقشة الافلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقام شهريا، تحت إدارة

الناقد السينمائي اسلام احمد علي والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.