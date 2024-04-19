تعرف على أسعار السلع في السلاسل التجارية بعد انخفاضها

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع الأساسية بالسلاسل التجارية، كما يتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الأرصدة السابقة من السلع، كما انخفضت أسعار السلع في أسواق التجزئة الصغرى (البقالين).

أوضح الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، أن أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية انخفضت خلال الفترة الماضية، إذ تراجعت أسعار القمح بنسبة 40%، و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية إلى أسعار فبراير 2023، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض أسعار القمح أدى إلى انخفاض أسعار المكرونة، كما أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجينوالمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار او الإعلانات.

استمر انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذيتجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد(وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحاليةالى اسعارفبراير 2023 "جدول 1")وبدا يظهرالانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

إصدار قوائم أسعار جديدة

استمر كبار المنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء ثم بعد العيد حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا الى 27,% في بالسلع الاساسية، وذلك بعد ان اضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافيللمنافسة حيث بدأت اليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت (جدول 2).

بدأت أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) فيالانخفاض تدريجيا مع انتهاءالأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

شهدت غالبية السلع سواء الاساسية أوغيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.

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