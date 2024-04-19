التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية

تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، نظمت كلية التربية الرياضية للبنين ندوة تثقيفية لطلبة الكلية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، بعنوان " التهديدات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى " حاضر فيها اللواء مهندس عادل العمدة زميل الأكاديمية العسكرية للدرسات العليا والإسترتيجية، وحضرها الدكتور مهاب عبد الرزاق، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور إسلام أمين زكى القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أ.ح محمد فاروق عبدالعزيز، مدير إدارة التربية العسكرية، والمقدم شهاب الدين مجدى، نائب مدير التربية العسكرية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.



دور الشباب الجامعى

وأشاد ضيف الجامعة بدور الشباب الجامعى وضرورة تنمية الوعى لديهم بما يجرى حولنا من تهديدات وتحديات داخلية وخارجية سواء إقليمية أو دولية، وأشتملت المحاضرة على بعض الموضوعات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية وأهم القضايا التى تلقى اهتماماً من الطلاب، كما تضمنت الندوة فقرات فنية لكورال الكلية الحائز على العديد من الجوائز تضمنت مجموعة من الأغانى الوطنية التى تعبر عن حب الوطن.

شهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظاً من جانب الطلاب، ظهر جلياً من خلال طرح مجموعة من الإستفسارات والأسئلة، وأختتمت الفاعليات بتسليم درع الكلية لضيف الجامعة والكلية كما تم تكريم فريق الكورال للكلية المشارك بالفاعلية.

وفد من كلية الدراسات الاقتصادية

و في سياق متصل فى إطار البروتوكول الموقع بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية وهيئة ميناء الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية زيارة ميدانية تدريبية إلى هيئة ميناء الإسكندرية لطلاب المستوى الرابع بقسم الاقتصاد بالكلية كجزء من التدريب العملي والتطبيقي لمقرر اقتصاديات النقل واللوجستيات.

تأتى الزيارة في إطار حرص الكلية على بناء القدرات العلمية والنهوض بالمعارف الاقتصادية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وتنمية قدرات ومهارات الطلاب بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية في مجالات العمل ويخدم البيئة المحلية والإقليمية والدولية.

ضم وفد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، والدكتورة شيرين نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هند المسلمي مدرس الاقتصاد والمنسق العام للأنشطة، والدكتورة نهلة عزّام مدرس الاقتصاد إلى جانب لفيف من أعضاء الهيئة المعاونة و ٤٨ طالبًا، كان فى استقبال وفد الكلية اللواء بحرى أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، واللواء بحرى هشام صفوت نائب رئيس مجلس الإدارة للاستثمار.

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

اللقاء تعريفًا بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية باعتبارها واحدة من أهم و أكبر مواني الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعريفًا بدور الهيئة ومهمتها في الاقتصاد المصري وصولًا للرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير الميناء وعلى رأسها مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الإسكندرية الحالي وميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بما فيها من ساحات البضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية. وشمل البرنامج زيارة لمتحف الميناء، محطة الركاب، كبري هويس المالح، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وباقي مرافق الميناء.