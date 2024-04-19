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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الأهلي يطمئن على ترتيبات مباراة مازيمبي

محمد شوقي عضو مجلس
محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي

عقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو،عدة جلسات مع الجهاز الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا


وحرص الدكتور محمد شوقي على التواصل مع مسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والتنسيق مع الجانب الكونغولي لتوفير الأجواء اللازمة للفريق خلال اللقاء.
ويختم الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الأول أمس علي نفس الملعب، واشتمل على فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة  قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

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