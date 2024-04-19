عضو الأهلي يطمئن على ترتيبات مباراة مازيمبي

عقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو،عدة جلسات مع الجهاز الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحرص الدكتور محمد شوقي على التواصل مع مسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والتنسيق مع الجانب الكونغولي لتوفير الأجواء اللازمة للفريق خلال اللقاء.

ويختم الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الأول أمس علي نفس الملعب، واشتمل على فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.