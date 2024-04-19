الأسعار الجديدة للخبز السياحي.. تفاصيل

أوضح الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية فى بيان رسمى أصدره اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين .

تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بدءا من يوم الاحد القادم بنسبة من 30% الى 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع) لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:

▪ رغيف وزن 80 جرام:​​150 قرش (وصل الى 300 قرش في الفترة الماضية)

▪ رغيف وزن 40 جرامبسعر 75 قرش

▪ رغيف وزن 25 جرام بسعر 50 قرش

▪ رغيف خبز أفرنجى 50 جرام:​150 قرش

▪ رغيف خبز أفرنجى 35 جرام:​100 قرش



كما أدى انخفاض أسعار القمح الى انخفاض أسعار المكرونة الذى أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل

واشار عز إلى أنه جارى العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة والتي تشكل حوالي 50% من التكلفة والتي انخفضت بحوالي 25%

وأكد امين اتحاد للغرف التجارية أنه هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار او الإعلانات.

واكد عز استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية الى اسعار فبراير 2023 "جدول 1") وبدا يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

وأشار الى استمرار كبار المنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء ثم بعد العيد حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا الى 27,% في بالسلع الاساسية، وذلك بعد ان اضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة حيث بدأت اليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت (جدول 2).

وذكر البيان أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في تخفيض الاسعار تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

• شهدت غالبية السلع سواء الاساسية أو غيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.