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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة عودة الموظفين للعمل من المنزل بنظام "أون لاين" كل أحد

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

 أعلن مجلس الوزراء، أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أون لاين" من المنزل، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.

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  وقال بيان لمجلس الوزراء، إن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ"أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار، أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن المعلومات كافة الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

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