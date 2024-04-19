مايا دياب بطرحة زفاف تثير حيرة جمهورها

أُثارت النجمة اللبنانية مايا دياب حيرة متابعيها وجهورها بعدما نشرت بعض الصور لأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، فلا أحد يعرف حقيقة ظهورها بهذة الإطلالة هل الدخول في القفص الذهبي مره أخرى مع حبيبها أم تشويق جمهورها لكليبها المنتظر.

مايا دياب بفستان زفاف تثير حيرة جمهورها

وبدت مايا دياب بإطلالى ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، ينتمي لصيحة الكب، كشف عن ظهرها، صمم من قماش المخمل باللون الأسود ونسقت عليه جوانتي طويل من نفس قماش الفستان تزينت بخاتم الزفاف المرصع بحبات الألماس الحر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر المتناغمة مع طرحة الزفاف المصممة من التل المزين بالزهور البيضاء ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها البرونزية مع لون النود في الشفاه مما جعلها تبدو في قمة جمالها.

على جانب آخر، أطلقت مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAVوهم، "طاقة ايجابية" و"تقلان" و"كلن قالولي".

وتقدم مايا لمحبيها أغنياتها الجديدة المنوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها "كلّن قالولي" وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي الذي كتبها ولحنها، ومن توزيع هادي شرارة.

وبعد نجاح أغنية "ديالي" باللهجة المغربية ، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع هادي شرارة.

ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي تكشف تفاصيلها لاحقاً وحينها يكون الألبوم قد اكتمل، وتتعاون مايا بهذا الالبوم مع Warner music Middle east ، وقد صورت أغاني الألبوم كلها بطريقة مبتكرة وبأجواء متشابهة تجمع بين البساطة والفرح والرومنسية مع المخرج جو بو عيد.

مايا دياب

مايا دياب من مواليد 12 نوفمبر 1980، مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.