800 مليون دولار استثمارات لإنتاج الفايبر جلاس باقتصادية قناة السويس

شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصةً في مقاطعة "تشيجيانج – Zhejiang"، وشهد المؤتمر توقيع 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري. وذلك بحضور وانج هاو، عمدة مقاطعة تشيجيانج الصينية، و لياو ليتشيانج، السفير الصيني في القاهرة، و يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي شركات "التنمية الرئيسية، والشرقيون، والسويدي، وأوراسكوم، وشرق بورسعيد، وتيدا" المطورين الصناعيين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية، بالإضافة لممثلي عدد من الشركات الصينية والقطاع الخاص والغرف التجارية المصرية، ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع وليد جمال الدين، بوفد التجارة لمقاطعة تشيجيانج الصينية في وقتٍ سابق.

وعلى هامش المؤتمر شارك وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس جلسة نقاشية إلى جانب كل من السفير الصيني، وعمدة مقاطعة تشيجيانج، ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، رحب خلالها بالوفد الصيني، وأكد تطلعه لتطوير التعاون مع الشركات الصينية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.

فيما شهد جمال الدين خلال فعاليات مؤتمر التعاون والتبادل المصري الصيني، توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "شين فنج مينج القابضة المحدودة الصينية -Xin feng ming holding" لإقامة مشروع لإنتاج ألياف الفايبر جلاس والبوليستر باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، وطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويًّا، على مساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، داخل نطاق المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 300 ألف طن سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، وقد قام بالتوقيع السيد/ ليو آي مين رئيس مجلس إدارة شركة (تيدا – مصر) وتيدا إفريقيا، والسيد/ ما جيانمياو، مساعد رئيس شركة شين فنج مينج.

كما شهد رئيس اقتصادية قناة السويس توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "تشجيانج للطاقة الدولية المحدودة - Zhejiang Energy International Co., Ltd"؛ وذلك لبناء مركز لإمداد الطاقة يتكون من محطة فرعية بقدرة 400 ميجاوات/ 220 كيلو فولت، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات؛ وذلك لتوفير إمدادات طاقة مستقرة ومتنوعة، وقع الاتفاقية رئيس شركة (تيدا – مصر) وتيدا إفريقيا، والسيد/ يي شاو فانج، رئيس شركة تشجيانج للطاقة.

فضلًا عن توقيع شركة "جوشي مصر للفايبرجلاس" التي تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية لتمويل الاستثمار مع "شركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان فرع تشجيانغ"؛ وذلك لدعم تعزيز التوسعات الإنتاجية لجوشي بقدرة 320 ألف طن سنويًّا بمنطقة السخنة المتكاملة، وهو الاتفاق الذي شهده كذلك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية

وخلال كلمته أثناء فعاليات المؤتمر أكد جمال الدين اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية، ونجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي، التي يصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، كما أشار إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعاً، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليار دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مؤكدًا أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.