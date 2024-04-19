هيثم دهب لـ"الوفد": شيرين سيف النصر ملكة الاعتناء بجمالها والعطر سر تميزها 

تملك ذوقًا رفيعًا جعلها تتربع على عرش الموضة وتتصدر الساحة بجمالها الطبيعي غير المصطنع لتؤكد أن جمال الطبع والروح يضيف لمسات خاصة لجمال الوجه، لتكتسح عالم الفن باحترافية التمثيل وثبات شخصيتها وهدوء طبعها، فكانت أيقونة الموضة الغربية الممزوجة باحترام ورقي الطابع المصري؛ لتصبح فتاة أحلام الشباب ومثالا تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع، إنها النجمة الراحلة شيرين سيف النصر.

فتح مصفف الشعر هيثم دهب صندوق ذكرياته مع النجمة الراحلة شيرين سيف النصر التي وافتها المنية يوم 13 أبريل، وسط دموع وأحزان أحبابها وجمهورها الغفير الذي لم ترحل عن ذهنهم مطلقًا، ليشكف أدق التفاصيل عن شخصيتها الفريدة واهتمامها بجمال مظهرها في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد.

هيثم دهب لـ الوفد: شيرين سيف النصر شديدة الإعتناء بجمالها الطبيعي

وقال هيثم دهب إنه جمعته الصدفة مع النجمة الراحلة وهو مساعد مصفف الشعر سمير الحنان في بداية طريقه في عالم تصفيف الشعر، ليعيش بقربها أهم فترة في حياته المهنية خلال عرض مسرحية "بودي جارد" التي استمر عرضها لسنوات طويلة.

هيثم دهب لـ الوفد: شيرين سيف النصر هانم والعطر سر تميزها

وأكد أن شيرين سيف النصر تتميز بشخصية حنونة وخدومة وتفعل الخير دائمًا وتساعد الجميع وتحترم وتقدر من حولها، لها عندى معزة خاصة لأنها من أكثر الشخصيات التي دعمتني ماديًا ومعنويًا وتواصلت مع أكبر دكاترة التجميل لأجلى وذلك عندما تعرضت لحادث حريق وأصيب وجهي ببعض التشوهات التي جعلتني أنعزل في منزلي لفترة كبيرة للعلاج فكانت ترسل لي مرتبي الشهري دومًا وتتواصل معي للاطمئنان على صحتي بين حين لآخر.

هيثم دهب: شيرين سيف النصر ساهمت في علاجي من الحرق

وأوضح أنها كانت تملك شخصية فريدة من نوعها وكانت تتعامل بأسلوب الهوانم مع الجميع، كانت تتميز بالثقافة والرقي والذوق والرحمة وتعطي الحب للجميع فلا تعرف التكبر أو التعالي مطلقًا على أحد، بالعكس كانت دائمة العطاء والخير لكل من حولها.

هيثم دهب: عطر خصلات شعر شيرين سيف النصر فريد من نوعه

وأضاف أن شيرين سيف النصر تتسم بالرقي والأناقة فكانت تختار أزياءها بعناية وتتزين بأرقى وأفخم إكسسوارات الشعر فضلًا عن إكسسواراتها المميزة التي أضافت لمسة جذابة لإطلالاتها الباهرة.

هيثم دهب: شيرين سيف النصر أول من اعتمد قصة البف وأصبحت صيحة لفتيات جيلها

وأكمل أن شيرين سيف النصر أول من صففت خصلات شعرها بشكل مختلف لتكن الأجمل في تسريحة البف والقصة الطائرة الفرنش لتصبح مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل، قائلا: "كنت أتمنى أن أصبح الكوافير الخاص بها مثلما كان أستاذي سمير حمام رحمة الله عليه قريب منها وهي شديدة التعلق به".

واستكمل أنها كانت شديدة الاعتناء بخصلات شعرها ولها روتين خاص به، تضع عليه بيرفيوم ذا رائحة طيبة ومميزة بالإضافة إلى زيوت طبيعية مثل زيت الحشيش والأرجان وهذا ما جعلها تشبه الأميرات، وكانت تهوى كثيرًا تسريحة الشعر الكيرلي لأنه يتناغم مع لونه الأصفر.

وأردف أن ذوق شيرين سيف النصر يشبه كثيرًا الأميرات، فكان ديكور غرفتها في المسرح مقتبس من ديكور القصور الفخمة وكانت تقتني قطع الأثاث الفخم وتجلس على كرسي الملك.

واختتم حديثه شيرين سيف النصر كانت أيقونة للرقي والذوق والاحترام واستطاعت أن تحفر اسمها بين الهوانم بهدوء وجاذبية خاصة.