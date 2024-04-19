سعر الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم

سعر الذهب.. استقرت أسعار المعدن الأصفر "الذهب" صباح اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3260 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 19-4-2024

ووفقا لآخر تحديث لموقع شعبة الذهب والمجوهرات نرصد سعر الذهب صباح اليوم..

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3725 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2179 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 26080 جنيها.

وجاءت سعر الأوقية 2380 دولارا.

سعر الذهب أمس

يذكر أن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية كشف الأسبوع الماضي عن ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب علي السبائك و الجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري .

وأوضح خلال التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي شعبة الذهب والمجوهرات، أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا علي استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية .

يشار إلى أن أسعار الذهب لا زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، متأثرة بالصراعات العالمية والإقليمية بجانب ارتفاع سعر الدولار.