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الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد القوة البرية في الجيش الإيراني يهدد إسرائيل

قائد القوة البرية
قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد" كيومرث حيدري

قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد" كيومرث حيدري"، إنه إذا ظهرت أجسام طائرة مشبوهة في سماء البلاد مثل حادثة الليلة الماضية في أصفهان فلن تسلم من استهداف قواتنا الدفاعية .

وأكد حيدري في تصريحات له، أنه على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه إذا ارتكب خطأ فسوف يعاقب هذه المرة بشكل أشد قسوة، مشيرا إلى أن الخبراء حاليا يجرون تقييما لحادث أصفهان وسيعلنون عن نتائجه لاحقا .

 

 

وعقب سماع دوي انفجار شديد نسبياً شرق مدينة أصفهان، قال القائد العسكري الكبير للجيش في محافظة أصفهان العميد ميهن دوست إن هذا "الصوت كان ناتجا عن إطلاق الدفاعات الجوية النار في أصفهان على أجسام مشبوهة ولم يلحق أي الضرر".

 

وقال تلفزيون "برس تي في" إنه تم إسقاط بعض المسيّرات من نوع "كواد كوبتر" قرب مدينة أصفهان". كما نقل إعلام رسمي عن قائد إيراني كبير القول إن الضجيج الذي سُمع في أصفهان خلال الليل سببه استهداف الدفاعات الجوية لجسم مشتبه به.

لا هجوم من خارج البلاد

من جهته، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم وقوع أي هجوم صاروخي خارجي على البلاد، فيما أفاد إعلام أميركي بأن إسرائيل أعلمت واشنطن مسبقا بأنها ستشن هجوما على إيران.

 

بالمقابل، أبلغت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل هي من شن الهجوم على إيران اليوم الجمعة، لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه "لأسباب استراتيجية". ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هوياتهم القول "العين بالعين والسن بالسن. لقد ردت إسرائيل على من هاجمها".

 

وقالت الصحيفة إن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى، ولم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو. ويأتي ذلك على خلاف ما أشارت إليه وسائل إعلام إيرانية من أن الدفاعات الجوية دمرت ثلاث طائرات مسيرة صغيرة في أصفهان بوسط البلاد.

 

وقال مصدر إسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست": استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان"، مشيراً إلى أن القاعدة المستهدفة في أصفهان خرجت منها مسيرات هاجمت إسرائيل. وأضاف المصدر الإسرائيلي للصحيفة بأن "الرسالة لإيران كانت واضحة وبإمكاننا ضرب مواقعهم النووية". وأضاف أن "هجومنا على أصفهان يوضح أن مواقع إيران النووية في خطر". وأضاف بالقول: "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".

أسباب استراتيجية

وقالت المصادر إن إسرائيل لن تتبنى الهجوم الذي قالت إيران إنه نُفذ بثلاث مسيّرات على مدينة أصفهان وذلك لأسباب استراتيجية. هذا وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من ممثلياتها بالخارج عدم التعليق على ما حدث في إيران.

 

 

 

 

 

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