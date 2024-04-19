أسهل طريقة لعمل مكرونة بالبشاميل

تعد مكرونة بالبشاميل من أبرز الأكلات الإيطالية المحببة لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب وهذا ما ساعد في انتشارها بكثير من البلاد العربية وذلك لمذاقها الطيب والشهي.

وتحرص الأمهات على تحضير أفضل الوصفات المحببة لدى أفراد أسرتها يوم العطلة الرسمية لهم لتقدم أطيب الوصفات على مائدة الغداء.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل بخطوات سهلة وبطريقة المطبخ الإيطالي.

- معكرونة : عبوة (مسلوقة)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- الجبن الرومي : كوب (مبشور)

- حليب : 4 اكواب

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- دقيق : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

ضعي اللحم المفروم في مقلاة على نار متوسطة وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل والملح وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يطرى البصل.

أضيفي الفلفل الأسود وجوزة الطيب وقلبي حتى ينضج اللحم.

لتحضير صوص البشاميل: اخلطي الدقيق مع الزبدة في قدر على نار متوسطة حتى يتحمص.

أضيفي الحليب بالتدريج مع التحريك حتى يصبح المزيج كثيفاً وكريمياً.

اضبطي الملح والفلفل الأسود وحركي ثم ارفعي القدر عن النار.

ضعي كمية بسيطة من صوص البشاميل في طبق الفرن ثم ضعي نصف كمية المكرونة المسلوقة وكمية من صوص البشاميل وافرة ثم ووزعي اللحم.

ضعي باقي كمية المكرونة فوق اللحم ووزعي البشاميل.

وزعي جبن الموزاريلا والجبن الرومي، وجبن الشيدر.

أدخلي الطبق للفرن على درجة حرارة 190 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر المكرونة ويذوب الجبن وقدميها ساخنة.