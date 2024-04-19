إنبي يغلق ملف الداخلية ويبدأ التحضير لمواجهة طلائع الجيش

طالب سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي من لاعبيه ضرورة غلق ملف التعادل مع الداخلية والتركيز في مباراة الفريق القادمة والتي تكون أمام طلائع الجيش يوم الاربعاء القادم بالدوري.

ويسعى فريق إنبي بقوة من أجل الإستمرار في المنافسة للتواجد في المربع الذهبي بالدوري الممتاز وحجز بطاقة للتأهل والمشاركة إفريقياً بالموسم المقبل.

ويحتل فريق إنبي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٢٠ نقطة جمعهما من ١٨ مباراة حقق الفوز في ٨ وتعادل في ٥ وتلقى الهزيمة في مثلها .

ومن جانبه كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة رحيل عبد العزيز البلعوطي حارس مرمي الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد إسماعيل، إن البلعوطي يمتلك أكثر من عرض للرحيل عن إنبي خلال الفترة المقبلة ابرزها من نادي الزمالك، قائلاً الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب .

وعن حقيقة تجميد عبد العزيز البلعوطى، حارس مرمى الفريق، بسبب العرض الذى تلقاه من نادى الزمالك، في الانتقالات الشتوية الماضية، قال محمد إسماعيل: غير صحيح تجميد البلعوطي حارس إنبي بسبب مفاوضات الزمالك مثلما تردد ، مشددا أن البلعوطي حارس جيد وقائد الفريق ولكنه لا يشارك بسبب تألق حارس إنبي الحالي.

وتابع محمد إسماعيل، أنه لا توجد خلافات بين عبد العزيز البلعوطى، ومسئولي نادي إنبي، على خلفية عرض الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية.