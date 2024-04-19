عاجل
انتحاري يفجر نفسه في باكستان وإصابة ثلاثة إيران تنفي شن إسرائيل هجومًا على أراضيها والأخيرة تعلن مسئوليتها عاجل.. إسرائيل تقصف قاعدة عسكرية في إيران عاجل.. إسرائيل تشن غارتين على شمال قطاع غزة اليوم
الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة استبعاد المندوه من مجلس الإدارة

حسام المندوه
حسام المندوه

 شهدت الساعات الأخيره أنباءً ترددت عن وصول  مكاتبه رسمية  إلى مجلس إدارة نادى الزمالك من الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، بعزل حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، من منصبه، وفقًا لقرار محكمة القضاء الإداري، الذي صدر منذ شهرين ولم يحصل رافع الدعوى الدكتور كريم عادل، منافسه فى الانتخابات الماضية، على الصيغة التنفيذية للحكم إلا منذ أسبوعين، وقام بتسليمها إلى وزارة الشباب والرياضة، بحسب تصريحاته .

txt

أيمن يونس: من حق جماهير الزمالك الفرحة بعد الفوز في القمة.. وهذا الأمر يُحسب لـ جوميز

 كشف مصدر فى مجلس الإدارة عن حقيقة هذه الأنباء التى انتشرت فى الساعة الأخيرة، والخاصة بحسام المندوه، أمين صندوق مجلس إدارة نادى الزمالك، حيث أشار إلى أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة وأن المجلس لم يتلقَ أى خطابات فى هذا الشأن، ولم تصدر أى بيانات من الوزارة، وأن الهدف هو التشويش على فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمة. 

 على جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته الجادة لمواجهة منافسه دريمز الغاني في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 ويستضيف الزمالك فريق دريمز على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء بعد غدٍ الأحد، بحثًا عن تحقيق فوز مريح يضمن به التأهل إلى المباراة النهائية.

الجريدة الورقية