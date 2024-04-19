الزمالك يكشف حقيقة استبعاد المندوه من مجلس الإدارة

شهدت الساعات الأخيره أنباءً ترددت عن وصول مكاتبه رسمية إلى مجلس إدارة نادى الزمالك من الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، بعزل حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، من منصبه، وفقًا لقرار محكمة القضاء الإداري، الذي صدر منذ شهرين ولم يحصل رافع الدعوى الدكتور كريم عادل، منافسه فى الانتخابات الماضية، على الصيغة التنفيذية للحكم إلا منذ أسبوعين، وقام بتسليمها إلى وزارة الشباب والرياضة، بحسب تصريحاته .

كشف مصدر فى مجلس الإدارة عن حقيقة هذه الأنباء التى انتشرت فى الساعة الأخيرة، والخاصة بحسام المندوه، أمين صندوق مجلس إدارة نادى الزمالك، حيث أشار إلى أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة وأن المجلس لم يتلقَ أى خطابات فى هذا الشأن، ولم تصدر أى بيانات من الوزارة، وأن الهدف هو التشويش على فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمة.

على جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته الجادة لمواجهة منافسه دريمز الغاني في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك فريق دريمز على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء بعد غدٍ الأحد، بحثًا عن تحقيق فوز مريح يضمن به التأهل إلى المباراة النهائية.