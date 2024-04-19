انتحاري يفجر نفسه في باكستان وإصابة ثلاثة

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا إثر قيام انتحاري بتفجير سترته الناسفة بالقرب من شاحنة تقل عمال سيارات يابانيين في مدينة "كراتشي".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة قولها إن الهجوم وقع عندما كانت الشاحنة متجهة إلى منطقة صناعية ، حيث يعمل المواطنون اليابانيون في شركة باكستان سوزوكي موتورز.. مشيرة إلى أن قوات الشرطة التي كانت ترافق الشاحنة ردت بإطلاق النار عقب تعرضها للهجوم، مما أسفر عن مقتل أحد شركاء الانتحاري.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع اليابانيين الذين تعرضوا للهجوم بخير ولم يصابوا بأذى.. موضحة أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج وأن حالتهم مستقرة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم.