إيران تتعرض للقصف..  إسرائيل تهاجم أصفهان وطهران تتصدى

نفذت إسرائيل صباح اليوم الجمعة ردها العسكري على الهجوم الإيراني الذي وقع منذ إيام وكانت نفذته طهران كاسلوب انتقامي لاستهداف قنصليتها في دمشق.

وفي السطور التالية أبرز الأحداث وفقا لوسائل ايرانية صباح اليوم :

هناك معلومات متداولة عن تصدي الدفاعات الجوية الايرانية لنحو 5 أهداف في سماء أصفهان.

طائرة إرضاع جوي امريكية في صحراء السماوة جنوبي العراق تقوم بتزويد مقاتلات حربية مجهولة بالوقود ، قد تكون الهجمات تمت من الأجواء العراقية .

️امريكا وفرت غطاءاً جويًا مكثفًا بالتزامن مع الهجوم الصهيوني ضد ايران.

لا انفجارات بأي منشأة حساسة في تبريز شمال

القناة 12: تقارير تفيد بأن إسرائيل أعلمت واشنطن مسبقا بأنها ستضرب في إيران ولم تحصل على موقف محدد.

عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن الليكود تالي غوتليب: “رأسنا مرفوع بفخر في هذا الصباح. إسرائيل دولة قوية”

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: على علم بالتقارير عن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران.

ضابط كبير في الجيش الإيراني في أصفهان: الأصوات التي سمعت بالمدينة كانت ناجمة عن تصدي الدفاع الجوي لجسم مشبوه.

قائد في الجيش الإيراني:"ما جرى في سماء مدينة أصفهان هو اعتراض المضادات أجساماً غريبة حيث أسقطت جميعاً ولم تسجل اى خسائر."

وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير تعليقا على الهجوم ضد إيران:"تسديدة ضعيفة."

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي : عن استهداف القاعدة العسكرية الإيرانية في أصفهان التي انطلقت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل .

وذكرت واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

وأضافت أن الهدف من الضربة إرسال إشارة إلى طهران بأن لدينا القدرة على الضرب داخل إيران

